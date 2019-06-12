Юные участники движения отработали навыки проверки технического состояния и безопасного управления велосипедом.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции совместно с педагогами «Юношеской автошколы» с использованием оборудования «Лаборатории дорожной безопасности» провели для воспитанников школьного лагеря микрорайона Лесной профилактическое занятие-практикум по основам безопасности дорожного движения.Выполняя задания, ребятам пришлось не только вспомнить, о чем с ними говорили в школе о дорожной безопасности, но и самим правильно определять меры личной защиты и культуру поведения при движении на велосипеде, роликах и самокатах.Юные участники движения отработали навыки проверки технического состояния велотранспорта: исправность тормозов и звонка, накаченность колес, наличие отражающих элементов.Как настоящие инженеры по безопасности воспитанники лагеря попытались разъяснить друг другу запреты, касающиеся управления велосипедом, не держась за руль двумя руками, выезда на дорогу, а также необходимости надевать велошлем и налокотники.По окончании мероприятия ребята получили светоотражающие элементы, пообещав сотрудникам Госавтоинспекции соблюдать правила движения и быть примером безопасного поведения для своих друзей.