В Нижнем Новгороде пройдет отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе I. Сборная России сыграет с командой Кипра. Стали известны составы участников встречи.

В Нижнем Новгороде пройдет отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе I. Сборная России сыграет с командой Кипра. Стали известны составы участников встречи.Сборная России выйдет на поле в таком составе. Гильерме Маринато – Марио Фернандес, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов – Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Александр Головин – Антон Миранчук, Артем Дзюба, Алексей Ионов. Запасные: Андрей Лунев, Антон Шунин, Евгений Чернов, Сергей Петров, Роман Нойштедтер, Максим Беляев, Ильзат Ахметов, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев, Алексей Миранчук, Федор Чалов, Федор Смолов. По сравнению с предыдущем матчем со сборной Сан-Марино в стартовом составе олно изменения. Вместо Алексея Миранчука с первых минут начнет встречу Алексей Ионов.Состав Кипра начнет встречу в таком составе: Урко Пардо – Николаос Иоанну, Константинос Лаифис, Яннис Кусулос, Андреас Макрис – Ренату Маргаса, Яннис Кости, Костакис Артиматас, Андреас Авраам, Пиерос Сотириу, Адониос Георгиу.