Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс обернулась полным фиаско. Попытки лидера Незалежной изобразить из себя заботливого отца-командира вышли ему боком, констатируют эксперты.

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс обернулась полным фиаско. Попытки лидера Незалежной изобразить из себя "заботливого отца-командира" вышли ему боком, констатируют эксперты.В зону проведения так называемой Операции объединенных сил в Донбассе Зеленский приехал в конце мая. Пообщался с военнослужащими, изобразил живой интерес к происходящему. "Ну как, у вас тут кроватка-то нормальная? Надо получше? Будет получше", – процитировал Зеленского военный корреспондент Александр Коц.В эфире телеканала "Россия 1" журналист напомнил, что посещал новый украинский лидер и шахтеров Львовской области, где недавно погибло два человека. Горняки пожаловались Зеленскому на невыплату зарплаты. На что бывший юморист лишь туманно пообещал, что деньги будут."Сегодня, кстати, эти шахтеры перекрыли трассу, ведущую в Польшу. Говорят, что после отъезда Зеленского из Львовской области ничего не изменилось, денег нет", – констатировал Коц.По его словам, все начинания заканчиваются полным фиаско. Начинающий политик пытается играть роль умудренного опытом игрока, но пока терпит неудачу, заключил корреспондент.В Донбассе Зеленский побывал в станице Луганская и городе Счастье недалеко от линии разграничения между украинскими войсками и силами самопровозглашенной Луганской республики. Президент расспросил военнослужащих о быте и пообещал улучшить их условия.Про прекращение боевых действий Зеленский не заикался, хотя окончание войны было одним из главных пунктов его предвыборной программы. Для начала необходимо прекратить огонь на линии разграничения, а затем – возобновить выплату социальных пособий жителям неподконтрольных территорий, говорил политик.уверял, что ради мира готов к личным переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Но пока дальше слов и громких обещаний дело не пошло: украинская артиллерия продолжает обстреливать города Донбасса, а сам лидер Незалежной успел отметиться хамскими выпадами в адрес российского коллеги.