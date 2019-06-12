Продюсер не смог сдержать эмоций. Напористый рэп-исполнитель
Кравц взбесил Максима Фадеева.
Продюсер не смог сдержать эмоций. Напористый рэп-исполнитель
Кравц взбесил Максима Фадеева.
На YouTube-канале "Дневник хача" вышел очередной выпуск "Нового
шоу". Владельцы известных продюсерских центров Макс Фадеев и Пашу пообщались с
артистами.
Собравшиеся обсуждали давно назревший вопрос: нужен ли певцу
лейбл? Беседа получилась очень эмоциональной. В какой-то момент Максим Фадеев и
рэпер Кравц устроили перепалку.
Павел Кравцов, более известный под псевдонимом Кравц,
высказал мнение, что талантливому артисту не нужен продюсер. Исполнитель сам может записать
песню дома на студии, отнести ее дистрибьютеру и найти букинг (система взаимоотношений
между артистом, клиентом и агентством, создающим каталог артистов. – Прим.ред.).
Более того, по мнению рэпера, лейблы делают исполнителей
несвободными. Якобы, попав к продюсеру, певец больше не может принимать
какие-либо решения. А при попытке покинуть компанию подвергается травле и
шантажу.
"Я не видел артистов, которые были полностью открыты, делай,
что хочешь. Ты приходишь, ты крутой: "Я батя, я разбираюсь, я секу", – указал
он на Максима Фадеева. На что продюсер попытался возразить.
Но рэпер не унимался. "Они реально знают, как лучше клип снять за 50 тысяч рублей, реально. А ты им говоришь: "Нет, будем
снимать с моими режиссерами", – отмечал артист, не сводя глаз с .
Продюсер заметно напрягся и потребовал объяснений. "Я хочу знать,
кого он имел в виду? – с вызовом обратился он к присутствующим. – О ком ты
сейчас рассказывал, сидишь тут. О ком?"
Рэпер попытался оправдаться. Артист отметил, что говорил не конкретно о каком-то человеке, а о поведении продюсеров вообще.
ответ не устроил, он практически перешел на
крик. "Ты не лей воду, ты за базар ответь! Ты говоришь, вот продюсеры, говорят так,
а есть настоящие индейцы, как ты, а мы вот такие… Кто вы?" – размазал артиста взбешенный продюсер.
Кравц назвал несколько известных исполнителей, которые покидали
продюсерские центры со скандалом. "Потом
Loc-Dog, ST
и
Noize MС
судятся за свои
песни и права", – подчеркнул рэпер.
Разгоряченных спорщиков прервали модераторы мероприятия. Беседа
перетекла в другое русло.