Продюсер не смог сдержать эмоций. Напористый рэп-исполнитель Кравц взбесил Максима Фадеева.

Продюсер не смог сдержать эмоций. Напористый рэп-исполнительКравц взбесил Максима Фадеева.На YouTube-канале "Дневник хача" вышел очередной выпуск "Новогошоу". Владельцы известных продюсерских центров Макс Фадеев и Пашу пообщались сартистами.Собравшиеся обсуждали давно назревший вопрос: нужен ли певцулейбл? Беседа получилась очень эмоциональной. В какой-то момент Максим Фадеев ирэпер Кравц устроили перепалку.Павел Кравцов, более известный под псевдонимом Кравц,высказал мнение, что талантливому артисту не нужен продюсер. Исполнитель сам может записатьпесню дома на студии, отнести ее дистрибьютеру и найти букинг (система взаимоотношениймежду артистом, клиентом и агентством, создающим каталог артистов. – Прим.ред.).Более того, по мнению рэпера, лейблы делают исполнителейнесвободными. Якобы, попав к продюсеру, певец больше не может приниматькакие-либо решения. А при попытке покинуть компанию подвергается травле ишантажу."Я не видел артистов, которые были полностью открыты, делай,что хочешь. Ты приходишь, ты крутой: "Я батя, я разбираюсь, я секу", – указалон на Максима Фадеева. На что продюсер попытался возразить.Но рэпер не унимался. "Они реально знают, как лучше клип снять за 50 тысяч рублей, реально. А ты им говоришь: "Нет, будемснимать с моими режиссерами", – отмечал артист, не сводя глаз с .Продюсер заметно напрягся и потребовал объяснений. "Я хочу знать,кого он имел в виду? – с вызовом обратился он к присутствующим. – О ком тысейчас рассказывал, сидишь тут. О ком?"Рэпер попытался оправдаться. Артист отметил, что говорил не конкретно о каком-то человеке, а о поведении продюсеров вообще.ответ не устроил, он практически перешел накрик. "Ты не лей воду, ты за базар ответь! Ты говоришь, вот продюсеры, говорят так,а есть настоящие индейцы, как ты, а мы вот такие… Кто вы?" – размазал артиста взбешенный продюсер.Кравц назвал несколько известных исполнителей, которые покидалипродюсерские центры со скандалом. "ПотомLoc-Dog, STNoize MСсудятся за своипесни и права", – подчеркнул рэпер.Разгоряченных спорщиков прервали модераторы мероприятия. Беседаперетекла в другое русло.