Шоумен узнал о том, что вскоре его семья станет больше. Иван Ургант был удивлен новостями.

Шоумен узнал о том, что вскоре его семья станет больше. ИванУргант был удивлен новостями.На Первом канале вышел новый выпуск шоу "Вечерний Ургант". Вэфире как всегда обсудили самые резонансные события в России и за рубежом.В этот раз шоумен Иван Ургант был вынужден комментироватьситуацию в собственной семье. Телеведущий с юмором выпутался из ситуации."Читаю: "Ургант ждет ребенка". Стал перебирать всех своих.Жена? Я бы знал. Девчонки? Маленькие еще. Бабушка?… Разные случаи бывают", —рассказал Иван Ургант.По словам ведущего, он позвонил отцу – Андрею Урганту. "У менячто, будет брат или сестра?" – спросил он родителя.Родственнику шоумена пришлось оправдываться. "Нет, у тебябудет новая мама", – отметил Андрей Ургант.Напомним, что путаница в лентах новостей произошла послетого, как 33-летняя Елена Романова, которая не так давно вступила в брак с ,опубликовала в соцсетях снимок, на котором заметно, что она находится вположении.Андрею Урганту пришлось оправдываться. Оказывается, Романоваждет ребенка от другого мужчины."Меня не с чем поздравлять, мы давно расстались", – пояснил отец