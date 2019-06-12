Шоумен узнал о том, что вскоре его семья станет больше. Иван
Ургант был удивлен новостями.
Шоумен узнал о том, что вскоре его семья станет больше. Иван
Ургант был удивлен новостями.
На Первом канале вышел новый выпуск шоу "Вечерний Ургант". В
эфире как всегда обсудили самые резонансные события в России и за рубежом.
В этот раз шоумен Иван Ургант был вынужден комментировать
ситуацию в собственной семье. Телеведущий с юмором выпутался из ситуации.
"Читаю: "Ургант ждет ребенка". Стал перебирать всех своих.
Жена? Я бы знал. Девчонки? Маленькие еще. Бабушка?… Разные случаи бывают", —
рассказал Иван Ургант.
По словам ведущего, он позвонил отцу – Андрею Урганту. "У меня
что, будет брат или сестра?" – спросил он родителя.
Родственнику шоумена пришлось оправдываться. "Нет, у тебя
будет новая мама", – отметил Андрей Ургант.
Напомним, что путаница в лентах новостей произошла после
того, как 33-летняя Елена Романова, которая не так давно вступила в брак с ,
опубликовала в соцсетях снимок, на котором заметно, что она находится в
положении.
Андрею Урганту пришлось оправдываться. Оказывается, Романова
ждет ребенка от другого мужчины.
"Меня не с чем поздравлять, мы давно расстались", – пояснил отец
.