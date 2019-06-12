Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions 123 миллиона фунтов стерлингов (156 миллионов долларов), став обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране.

Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions 123 миллиона фунтов стерлингов (156 миллионов долларов), став обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране.Как уточнил представитель лотереи, удачливому обладателю счастливого билета удалось сорвать весь куш, угадав пять основных номеров и две так называемые "счастливых звезды", передает РИА Новости.Первая лотерея EuroMillions прошла в начале 2004 года в трех странах: Франции, Испании и Великобритании, позже к ней присоединились Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. Налогом выигрыши облагаются только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит 2,5 евро.