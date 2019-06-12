Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала в социальных сетях вторую главу своей книги Беседы с черным котом. На этот раз она рассказала, как общалась со СМИ и дипломатами, а также почему была вынуждена уволиться с работы.

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала в социальных сетях вторую главу своей книги "Беседы с черным котом". На этот раз она рассказала, как общалась со СМИ и дипломатами, а также почему была вынуждена уволиться с работы.Новая глава книги повествует о событиях следующего деня после инцидента в Солсбери, когда Сергея Скрипаля и его дочь, якобы, отравили. По словам Виктории, ей было крайне трудно доказать журналистам и дипломатам, что она "не какая-то неизвестная дама, а двоюродная сестра Юлии Скрипаль".Виктория Скрипаль заявила, что не намерена молча терпеть слухи и ложь по поводу инцидента в Солсбери. В своей книге она обещает рассказать о том, как родственники Сергея Скрипаля переживали ситуацию, и с чем им пришлось столкнуться.Как сообщалось, в марте минувшего года Лондон безосновательно обвинил в отравлении Скрипалей Москву. Доказательств нет до сих пор, сотрудничать британская сторона отказывается.