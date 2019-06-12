Суд приговорил злоумышленницу к пяти годам лишения свободы

Суд приговорил злоумышленницу к пяти годам лишения свободыОктябрьский районный суд Владимира вынес приговор женщине, которая похищала деньги у пенсионеров, сообщает прокуратура Владимирской области.Судом установлено, что осужденная приходила к пенсионерам, представляясь сотрудником соцзащиты или пенсионного фонда. Под предлогом обмена денег она подменяла купюры на листы бумаги или «билеты банка приколов». Потерпевшими признаны девять стариков, у них женщина похитила более 375 тысяч рублей.Подсудимая полностью признала свою вину. Двоим потерпевшим она возместила ущерб полностью, одному — частично. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.