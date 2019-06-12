На реализацию проекта планируется направить 1 млрд 27 млн рублей

На реализацию проекта планируется направить 1 млрд 27 млн рублейДиректор департамента по физической культуре и спорту Алексей Сипач рассказал о реализации во Владимирской области национального проекта «Спорт – норма жизни», сообщает пресс-служба областной администрации.Основная задача проекта — создание условий для занятий физкультурой и спортом. Проект рассчитан на 6 лет, в первые три года объем его финансирования составит 1 млрд 27,5 млн рублей. К 2024 году планируется вовлечь в занятия физкультурой и спортом процентов жителей региона.«В этом году впервые оказывается поддержка из областного бюджета 25 муниципальным спортивным школам: они получат современное спортивное оборудование и инвентарь, — сообщил Алексей Сипач. — Общий объем субсидий на эти цели в 2019 году составил 65 млн рублей».Средства планируется направить на закупку искусственного покрытия для футбольных полей, приобретение оборудования для малых спортивных площадок и организаций спортивной подготовки.