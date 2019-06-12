Бывшая прима Большого театра не простила телеведущей скандальное интервью. Спустя несколько месяцев после выхода YouTube-шоу Осторожно, Собчак! Анастасия Волочкова все еще точит зуб.

Бывшая прима Большого театра не простила телеведущейскандальное интервью. Спустя несколько месяцев после выхода YouTube-шоу"Осторожно, Собчак!" Анастасия Волочкова все еще точит зуб.По словам балерины, она и Ксения Собчак никогда не были нидрузьями, ни врагами. По словам Анастасии Волочковой, светская львица взяла заправило пиариться за счет известных людей.Анастасия стала очередной жертвой расчетливого плана Ксении.Собчак предложила сделать интервью, Волочкова наивно пошла ей навстречу ипригласила в свой дом, за что и поплатилась."Ксения всегда пыталась меня унизить…", – отметилатанцовщица. Бывшая прима Большого театра уверена, что светская львица сгораетот зависти."Она ведь хотела стать балериной и не стала. Поэтому ей нехочется принять, что я – балерина. Вся ее семья сидела в первом ряду партера вМариинском театре, когда я танцевала "Лебединое озеро", – рассудилаАнастасия Волочкова.Танцовщица уверена, что все выходки и подколы Ксении Собчакунижают только саму телеведущую. "То, что Собчак называет меня человеком,который "находится на дне", показатель того, что как раз она сама там инаходится", – хорошенько вмазала недоброжелательнице.Балерина отметила, что больше никогда не впустит телеведущуюв свой дом. Танцовщица призналась, что после этой истории чувствует себя растерянной,и не знает, кому можно доверять, а кому нет. В душе остался неприятный осадок. Об этом сообщаетНапомним, один из выпусков шоу "Осторожно,Собчак!" был посвящен балерине. По мнению пользователей Сети, во времяинтервью с танцовщицей Ксения Собчак вела себя неподобающе. На протяжении всейпередачи она грубо подшучивала над Волочковой. Апогеем стало то, чтотелеведущая рылась в спальне танцовщицы, пока ту готовили к съемке.