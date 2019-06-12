Таисия Повалий считается певицей интеллектуальной – все ее песни наполнены смыслами, подтекстами, образами. Не случайно Анна Ахматова – среди любимых поэтов Народной артистки Украины.

Таисия Повалий считается певицей интеллектуальной – все ее песни наполнены смыслами, подтекстами, образами. Не случайно Анна Ахматова – среди любимых поэтов Народной артистки Украины.Музыкаи поэзия – вне политики. Это доказывает масштабный документальный проектукраинского телеканала "Интер" под названием "Анна Ахматова.Мужество". Он посвящен 130-летию со дня рождения одной из главных фигурСеребряного века, который отметят 23 июня.Большаячасть жизни Анны Андреевны связана с Киевом. Сюда будущая поэтесса, переводчицаи литературовед приехала семнадцатилетней девушкой в 1906 году – училась вФундуклеевской гимназии, потом на юридическом факультете Высших женских курсов.Тут же начала знаменитую "Киевскую тетрадь".Однажды, гуляя в Городском саду (ныне Мариинский парк) с двоюродной сестрой иняней, Ахматова (в ту пору еще Горенко) нашла булавку в форме лиры. Няня ейтогда напророчила, что девочка станет поэтом.Примернона этом же месте в 2017 году в центре украинской столицы появился памятник работы местного скульптора Александра Стельмашенко. На лицевой стороне монумента выбито: "АннаАхматова великий поэт навеки". Возле этого изваяния Таисия Повалий ипрочла одно из самых пронзительных стихотворений "Зачем вы отправиливоду?" 1935 года.Певицапоявилась в черном одеянии, да и весь монохромный ролик – стильный, сдержанный,лаконичный – весьма созвучен произведению Анны Андреевны. Оно открывается рядом гневных риторическихвопросов, которые актуальны и по сей день. Ахматова пишет о покушении нанеприкосновенность безусловных ценностей, освященных общечеловеческой историей,перечисляет преступления, которым не находит оправдания.призналась, что эти строки ей очень понятны и соответствую сегодняшнему настроению, миропониманию. Поэтому для проекта и решила читать именно их."Господи,насколько же это жизненно и актуально. Очень сильно", "До боли точныстихи Ахматовой и по сей день. Вы сильная, Тая", "Я плачу, очень проникновеннопрочитано", "Мурашки по телу", – комментируют восторженные поклонникиартистки в социальной сети Instagram.