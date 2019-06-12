Таисия Повалий считается певицей интеллектуальной – все ее песни наполнены смыслами, подтекстами, образами. Не случайно Анна Ахматова – среди любимых поэтов Народной артистки Украины.
Таисия Повалий считается певицей интеллектуальной – все ее песни наполнены смыслами, подтекстами, образами. Не случайно Анна Ахматова – среди любимых поэтов Народной артистки Украины.
Музыка
и поэзия – вне политики. Это доказывает масштабный документальный проект
украинского телеканала "Интер" под названием "Анна Ахматова.
Мужество". Он посвящен 130-летию со дня рождения одной из главных фигур
Серебряного века, который отметят 23 июня.
Большая
часть жизни Анны Андреевны связана с Киевом. Сюда будущая поэтесса, переводчица
и литературовед приехала семнадцатилетней девушкой в 1906 году – училась в
Фундуклеевской гимназии, потом на юридическом факультете Высших женских курсов.
Тут же начала знаменитую "Киевскую тетрадь".
Однажды, гуляя в Городском саду (ныне Мариинский парк) с двоюродной сестрой и
няней, Ахматова (в ту пору еще Горенко) нашла булавку в форме лиры. Няня ей
тогда напророчила, что девочка станет поэтом.
Примерно
на этом же месте в 2017 году в центре украинской столицы появился памятник работы местного скульптора Александра Стельмашенко. На лицевой стороне монумента выбито: "Анна
Ахматова великий поэт навеки". Возле этого изваяния Таисия Повалий и
прочла одно из самых пронзительных стихотворений "Зачем вы отправили
воду?" 1935 года.
Певица
появилась в черном одеянии, да и весь монохромный ролик – стильный, сдержанный,
лаконичный – весьма созвучен произведению Анны Андреевны. Оно открывается рядом гневных риторических
вопросов, которые актуальны и по сей день. Ахматова пишет о покушении на
неприкосновенность безусловных ценностей, освященных общечеловеческой историей,
перечисляет преступления, которым не находит оправдания.
призналась, что эти строки ей очень понятны и соответствую сегодняшнему настроению, миропониманию. Поэтому для проекта и решила читать именно их.
"Господи,
насколько же это жизненно и актуально. Очень сильно", "До боли точны
стихи Ахматовой и по сей день. Вы сильная, Тая", "Я плачу, очень проникновенно
прочитано", "Мурашки по телу", – комментируют восторженные поклонники
артистки в социальной сети Instagram.