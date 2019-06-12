Во Франции удалось освободить двух заложников, захваченных в тюрьме города Конде-сюр-Сарт одним из заключенных.

Во Франции удалось освободить двух заложников, захваченных в тюрьме города Конде-сюр-Сарт одним из заключенных.Как отмечали местные СМИ, вооруженный самодельным ножом злоумышленник захватил двух охранников. В настоящее время преступник, требовавший перевода в другую тюрьму, расположенную ближе к его дому, заключили под стражу. Ранее этот же заключенный, имеющий проблемы с психикой, уже совершал нападение на надзирателей, сообщает ТАСС.Как сообщалось, ранее в тюрьме Конде-сюр-Сарта было совершено нападение на двух охранников. Тогда супруге отбывающего 30-летний срок заключенного удалось пронести в пенитенциарное учреждение два керамических ножа, которые были использованы при нападении.