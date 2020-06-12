На аппарате ИВЛ сейчас находятся четыре человека.

За сутки в Костромской области количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 38 человек, сообщает пресс-служба губернатора.Наибольшее количество заболевших - в Костроме, где коронавирус подтвержден у 16 жителей.Всего по состоянию на 12 июня, в области коронавирус подтвержден у 1066 человек. На поддержке аппарата ИВЛ находятся 4 пациента.Летальных исходов с начала пандемии – 12, у всех пациентов были тяжёлые сопутствующие заболевания.