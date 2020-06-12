12.06.2020

2020-06-12 09:20:04

Борцы за Струнинскую больницу добились встречи в «белом доме»

Первый вице-губернатор Сергей Шевченко переговорил с инициативной группой граждан, контролирующей ход ремонта Струнинского больничного городка.

По мнению участников инициативной группы, ремонт в Струнинской больнице выполнен некачественно. Первый вице-губернатор поручил департаменту здравоохранения инициировать предусмотренные законом процедуры по выявлению и гарантийному устранению недостатков. «Сегодня же главная задача – найти общий язык и определить скорейшие пути к оптимальному решению обострившихся застарелых проблем», – отметил он.

Решить же вопрос о строительстве нового или ремонте старого здания взрослой поликлиники в Струнино и будет ли там поликлиника или амбулатория, можно только исходя из количества приписанного к учреждению населения, сообщила пресс-служба обладминистрации.

И теперь решено запросить точные статистические данные о населении города.

На потом отложен также вопрос об открытии в составе Струнинской больницы отделений онкологии, паллиативной помощи, психиатрии, о необходимости которых заявили общественные активисты.