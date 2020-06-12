Дортмундская Боруссия собирается продлить аренду Ашрафа Хакими еще на один год. Правами на футболиста владеет мадридский Реал.

Дортмундская "Боруссия" собирается продлить аренду Ашрафа Хакими еще на один год. Правами на футболиста владеет мадридский "Реал".Хакими арендован "Боруссией" и проводит в команде второй сезон. Немецкий клуб хотел выкупить 21-летнего марокканца, но из-за пандемии коронавируса и связанных с ней финансовых проблем, не в состоянии этого сделать. Поэтому "Боруссия" собирается продлить аренду Хакими еще на один год.В текущем сезоне Ашраф Хакими сыграл в составе "Борусии" 30 встреч. Правый полузащитник забил 5 мячей и отдал 10 голевых передач.