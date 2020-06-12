В Сети появился новый клип на песню Перы Брежневой и Дмитрия Монатика ВЕЧЕРиНОЧКА. Оба исполнителя остались крайне довольны проделанной работой.

В Сети появился новый клип на песню Перы Брежневой и Дмитрия Монатика "ВЕЧЕРиНОЧКА". Оба исполнителя остались крайне довольны проделанной работой.Клип на песню "ВЕЧЕРиНОЧКА" снимался в Испании в интерьерах необычного особняка. Впрочем, внимание зрителей привлекли не сколько декорации, сколько персонажи клипа. И Вера Брежнева, которая предстала перед поклонниками в нескольких необычных нарядах, в том числе и в прозрачном платье."Я хочу, что бы каждый из вас испытал тот кайф и удовольствие, которое я испытала", – рассказала Вера Брежнева о клипе и своих впечатлениях о его съемках. Таким же мнением со своими поклонниками поделился и Дмитрий Монатик.