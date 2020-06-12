Рома Жуков прокомментировал нападки в свой адрес за то, что он ушел от жены с шестью детьми. Разрыв певца с супругой произошел еще несколько лет назад.

Рома Жуков прокомментировал нападки в свой адрес за то, что он ушел от жены с шестью детьми. Разрыв певца с супругой произошел еще несколько лет назад.Время так и не примирило Рому Жукова с его женой Еленой. Бывшие супруги обмениваются взаимными претензиями.Особо на сомнительные моральные качестве экс-возлюбленного напирает Елена. По ее словам, Рома Жуков бросил своих детей и не стремится им никак помочь.Певец все обвинения отрицает. По его совам, решение уйти из семьи он принял уже после того, как они какое-то время жили раздельно. "Хотел подчеркнуть, что ушел не от детей, а от этой аморальной женщины", – подчеркнул Рома Жуков.Семье он оставил две квартиры, а сам перебрался в Сочи. При этом о своим детях певец, по собственному признанию, не забывал ни на минуту. Он уточнил, что за минувшие три года успел перевести им порядка восьми с половиной миллионов рублей.Певец добавил, что если бы у него в доме был бы закончен ремонт, он с удовольствием тут же перевез туда своих шестерых детей. А вот Елена считает, что с Ромой Жуковым им может быть опасно. Дескать, он чрезмерно пристрастился к алкоголю.Это обвинение исполнитель отвергает также, как и предыдущие. Более того, по его словам, присмотреться стоит именно к поведению его экс-супруги. "Она ведет разгульный и аморальный образ жизни, в которой нет должного места моим детям", – уверен Рома Жуков.18 Мар 2020 в 4:55 PDT