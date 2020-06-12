Футбольный клуб Челси до конца недели может объявить о подписании контракта с нападающим немецкого РБ Лейпциг и сборной Германии Тимо Вернером. Лондонцы являются фаворитом в борьбе за игрока.

Футбольный клуб "Челси" до конца недели может объявить о подписании контракта с нападающим немецкого "РБ Лейпциг" и сборной Германии Тимо Вернером. Лондонцы являются фаворитом в борьбе за игрока.В "Челси" готовы заплатить за него почти 60 миллионов евро — именно за эту сумму 24-летнего нападающего могут выкупить потенциальные покупатели. И именно эту опцию, действующую до 15 июня, лондонцы и планируют активировать, сообщает Evening Standart.Однако на данный момент есть одно препятствие для завершения сделки — пандемия коронавируса. Процесс оформления трансфера затягивается в том числе и из-за ситуации с COVID.Напомним, что ранее главным претендентом на Вернера являлся другой клуб с туманного Альбиона — "Ливерпуль". Однако лидера английской премьер-лиги смутила сумма отступных и мерсисайдцы отказались от идеи приобретения игрока.