Клуб Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в ближайшее время может подписать контракт с бывшим нападающим Вашингтон Кэпиталз Бренданом Лайпсиком. Стороны близки к подписанию договора на два года.

Клуб Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в ближайшее время может подписать контракт с бывшим нападающим "Вашингтон Кэпиталз" Бренданом Лайпсиком. Стороны близки к подписанию договора на два года.Об этом сообщает РИА Новости. В мае 26-летний канадский хоккеист был выставлен "столичными" на безусловный драфт отказов с дальнейшим расторжением контракта. В минувшем сезоне Лайпсик сыграл за "кэпз" 61 матч "регулярки" НХЛ, отличившись 11 баллами (3+8).За свою карьеру Брендан помимо "Вашингтона" выступал за такие команды, как "Торонто Мэйпл Лифз", "Вегас Голден Найтз", "Ванкувер Кэнакс" и "Лос-Анджелес Кингз". Всего в его активе 187 матчей и 59 очков (16+43).