Появилось видео с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения пассажирки в екатеринбургском трамвае. Пострадавшая была госпитализирована с травмой спины, по неофициальным данным, речь может идти о компрессионном переломе позвоночника.

Жительница Екатеринбурга угодила в больницу в результате инцидента в общественном транспорте – в Сети появились кадры из салона трамвая, запечатлевшие момент травмирования пассажирки.Как сообщают СМИ, в минувший вторник, 9 июня, 64-летняя женщина ехала в трамвае, следовавшем по тринадцатому маршруту. В какой-то момент вагон качнуло, и она не удержалась на ногах.Известно, что пострадавшая, которая не держалась за поручень, получила травму спины. По неофициальным данным, речь идет о компрессионном повреждении позвоночник.В обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники правоохранительных органов.