Российский этап Формулы-1 может быть передвинут в календаре на октябрь. Изначально Гран-при России запланирован на 25-27 сентября в Сочи.

Российский этап "Формулы-1" может быть передвинут в календаре на октябрь. Изначально Гран-при России запланирован на 25-27 сентября в Сочи.Пандемия коронавируса вновь внесла изменение в календарь "Формулы-1". Отменены три этапа в Азербайджане, Сингапуре и Японии. Пришлось заново менять расписание этапов.Как сообщает РИА Новости, сочинский этап может быть передвинут с конца сентября на октябрь. В Германии могут пройти сразу два этапа. Рассматривается вопрос об отмене этапов в США, Мексике и Бразилии — странах, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.