Генеральный директор петербургского Зенита Александр Медведев сообщил о том, что с июня тренерский штаб, футболисты и персонал клуба начнут получать зарплаты в полном объеме.

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев сообщил о том, что с июня тренерский штаб, футболисты и персонал клуба начнут получать зарплаты в полном объеме. На время паузы из-за пандемии их оклад был сокращен на 50 процентов."Сейчас мы находимся в режиме повышенной футбольной готовности, — заявил Медведев ТАСС. — Это позволило вернуться нам к выплате зарплат в соответствии с контрактами, начиная с июня".Напомним, что в связи с эпидемиологической обстановкой чемпионат России по футболу был прерван. В связи с этим клубы, не получавшие прибыли, пересматривали условия выплаты зарплат своим игрокам и иным сотрудникам. В основном урезание касалось средств, которые должны были выплачиваться в апреле и мае."Зенит", лидирующий в чемпионате России, возобновит выступления в турнире матчем 23 тура против столичного ЦСКА. Игра запланирована на 20 июня, и будет проходить в Москве.