Снимать все ограничения в регионах пока рано, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале Россия 24. Так чиновник ответил на вопрос об оправданности ослабления режима ограничений.

Снимать все ограничения в регионах пока рано, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24". Так чиновник ответил на вопрос об оправданности ослабления режима ограничений, введенного из-за эпидемии коронавируса.Мурашко привел данные: в 21 регионе обстановка спокойная, в остальных эпидемиологический процесс идет. Есть ряд показателей, по которым оценивается обстановка, это в том числе количество заболевших, количество находящихся на госпитальных койках. И все регионы находятся в разных стадиях. Поэтому говорить о полном снятии карантинных ограничений и возвращении к образу жизни января 2020 года пока рано.Масочный режим пока должен сохраняться. Коэффициент репродукции даже в спокойных регионах плавающий и зависит от соблюдения профилактических мер. Популяционный иммунитет пока не сформирован, хотя уже есть прослойка людей со специфическим иммунитетом.