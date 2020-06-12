Риски, связанные с коронавирусом сохраняются, хоть и уменьшились. Очевидно, с вирусом придется жить до появления вакцины, заявила главный инфекционист страны профессор Елена Малинникова.

Риски, связанные с коронавирусом сохраняются, хоть и уменьшились. Очевидно, с вирусом придется жить до появления вакцины, заявила главный инфекционист страны профессор Елена Малинникова.По словам медика, ограничительные меры снимаются на основании данных о приросте случаев заболеваемости, о количестве человек с антителами, готовности предприятий к профилактическим мерам, о негативных последствиях самоизоляции (обострение хронических заболеваний из-за гиподинамии).Говорить о полной победе над коронавирусом рано. Очень важно продолжать соблюдать меры профилактики: мыть руки, носить СИЗы, не посещать массовые мероприятия, соблюдать дистанцию, подчеркнула Малинникова, ведь от их соблюдения зависит благополучие страны, передает РИА Новости.