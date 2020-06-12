Руководителя сахалинского отделения Пенсионного фонда России Дениса Мазура суд заключил под стражу. Об этом в пятницу РИА Новости рассказали в региональном Следственном комитете.

Руководителя сахалинского отделения Пенсионного фонда России Дениса Мазура суд заключил под стражу. Об этом в пятницу РИА Новости рассказали в региональном Следственном комитете.Мазура задержали в четверг по подозрению в получении взятки в 100 тысяч рублей. Как считают следователи, Мазур подписал акт выполненных работ по установке двух кондиционеров здании отделения Пенсионного фонда, хотя техника не соответствовала техтребованиям. Контракт был заключен с индивидуальным предпринимателем.