Грустный мим с большим желтым телефоном. Образ Асисяйя он придумал 40 лет назад. С тех пор объездил полсотни стран, дал 7 тысяч незаурядных представлений.

Грустный мим с большим желтым телефоном. Образ Асисяйя он придумал 40 лет назад. С тех пор объездил полсотни стран, дал 7 тысяч незаурядных представлений. Сейчас живет в поместье "Желтая мельница" под Парижем, где на деревьях растут желтые стулья, а всем гостям категорически запрещается взрослеть.Нам несказанно повело застать великого клоуна во время карантина во Франции. Он никогда не сидит на месте, и если бы не закрытые границы, то открывал бы сейчас выставку четырех десятков своих проектов в Москве. А пока "размывает" границы между жизнью и искусством в творческой лаборатории под Парижем.Романтика, энергия, радость, страсть - таких уникальных садов-чудес здесь 10, и скоро появится еще один, как раз подросли посаженные 15 лет назад березки, на полянке появится избушка на курьих ножках, вся в деревянных кружевах. Влюбленный в жизнь, он признается, что мечтать и фантазировать его научила сама природа.Мама хотела, чтобы он выучился на инженера, потом сдалась, ведь в его душе жил клоун, вдохновленный фильмом "Малыш" с Чарли Чаплиным. Визуальный поэт, он любит шокировать и удивлять, делая невозможное."Я любил приодеться в лапти и рубаху красную, ходить по Невскому, пока не заберут в милицию, а потом мы собирались и узнавали, где сегодня подпольный рок-н-ролл, и до утра танцевали", — вспоминает народный артист России Вячеслав Полунин.Он выучил наизусть Марселя Марсо, ходил на все спектакли Райкина, что-то взял у Никулина, несколько лет провел в питерской библиотеке, изучая народных героев. Так родился знаменитый Асисяй. Брался за пантомиму, клоунаду, уличный театр, кино, кабаре, каждые 7 лет направление менял. Создал около 130 проектов. Два года провел в Cirque du Soleil. Особо полюбилось миру "Снежное шоу"."Снежное шоу" я посвятил слову "нежность". Негатива просто море, океаны, я пытаюсь наполнить мир радостью, и пусть говорят, что, Слава, у тебя слишком все радостное, а у вас слишком черное. Нужно что-то такое, чтобы на вторую чашу весов легло, что дает возможность в этом мире гармонично идти к своей цели", — считает Полунин.Ключик в том, чтобы дурачиться от души. Всегда насвистывать, напевать и подпрыгивать. Наиболее преуспевшие в этом становятся почетными академиками его собственной "академии дураков". Рецепт счастья прост. "Делать нужно только то, от чего у тебя дзынькает, и с теми, кого хочется обнять, даже во время коронавируса", — сказал Полунин. А еще оставаться ребенком даже тогда, когда тебе исполнилось 70.