В ходе пандемии коронавируса COVID-19 Китай стал крупнейшей жертвой дезинформации, и компания Twitter должна реагировать на это. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

В ходе пандемии коронавируса COVID-19 Китай стал крупнейшей жертвой дезинформации, и компания Twitter должна реагировать на это. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Ранее стало известно, что Twitter заблокировал и внес в реестр предполагаемых пропагандистских сайтов более 32 тысяч учетных записей из КНР, России и Турции, передает РИА Новости. России, например, приписали 1152 учетных записи, связанных, по мнению Twitter, с сайтом "Актуальная политика". Объектами блокировки стали две сети, предположительно связанные с КНР, и одна — с Турцией.Усилия и прогресс Китая в борьбе с COVID-19 были признаны во всем мире, люди без предрассудков, у которых нет злых намерений в отношении Китая, видят это и высоко оценят, говорит Хуа Чуньин. Вместе с тем, если кто-то хвалит усилия Китая в борьбе с эпидемией коронавируса, это считают дезинформацией. Дезинформация же – это фейки, ложь, намеренно сфабрикованные данные или слухи.После вспышки коронавируса в мире стало много отдельных лиц и сил, клевещущих на Китай и очерняющих его, отметила Хуа Чуньин, и если в Twitter действительно хотят предпринять меры против дезинформации, компания должна заблокировать аккаунты, очерняющие и нападающие на КНР.По словам представителя МИД КНР, ей "любопытно, что в Twitter делают с действительно ложной информацией", распространяемой из США, и непонятно, какой смысл вкладывается в понятия двойных стандартов, идеологических предрассудков и недопонимания, если таким аккаунтам позволяют существовать.Китай выступает против распространения дезинформации и призывает мир укреплять солидарность и бороться с распространением ложной информации, отметила Хуа Чуньин. Это необходимо, чтобы "политические вирусы" не смогли найти место, где спрятаться.На вопрос прессы о том, был ли заблокирован личный аккаунт Хуа Чуньин в Twitter, она ответила отрицательно.В конце мая на Twitter жаловался президент США Дональд Трамп. По его словам, эта соцсеть сделала его "своей целью". Он обвинил Twitter в том, что соцсеть потворствует пропаганде Китая и Демократической партии США против него лично и Республиканской партии США.