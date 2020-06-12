Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании комиссии по борьбе с отмыванием денег. Полное название новой структуры — межведомственная комиссия по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании комиссии по борьбе с отмыванием денег. Полное название новой структуры — межведомственная комиссия по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Распоряжение о создании комиссии опубликовано на официальном портале правовой информации.Уточняется, что председателем комиссии назначен директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. В состав комиссии вошли замглавы МВД Михал Ваничкин, замминистра юстиции Михаил Гальперин, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, замглавы Минкомсвязи Олег Пак и другие. Положение о комиссии и план мероприятий будут утверждены в трехмесячный срок.