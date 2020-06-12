Новая вспышка коронавируса в России может случиться в случае завоза инфекции извне, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале Дни.ру.
Новая вспышка коронавируса в России может случиться в случае завоза инфекции извне, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале "Дни.ру".
Коронавирус в России за истекшие сутки выявили у 8 779 человек. Число заболевших превысило 502 тысячи человек. За время эпидемии умерли 6 532 человека, свыше 261 тысячи выздоровели.
Коронавирус в Россиию может быть завезен извне – тогда не исключена вторая вспышка заболевания, сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-1". Если ситуация ухудшится, не исключено повторное введение ограничительных мер, отметил глава ведомства.
Жителям регионов стоит пока отказаться от поездок в Москву, считает мэр столицы Сергей Собянин. Сейчас вирус активнее распространяется в субъектах Федерации, отметил градоначальник.
В Подмосковье с 12 июня открываются летние веранды в кафе и ресторанах, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Торговые центры пока останутся закрытыми.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 7,415 миллиона человек. Скончались свыше 417 тысяч пациентов.
В США коронавирусом заразились более двух миллионов человек. Но массовые протесты не повлияли на эпидемиологическую обстановку, заявил вице-президент Майк Пенс.
Коронавирус в Москве
Заболели – 201 183
Умерли – 3 141
Выздоровели – 113 533
Коронавирус в России
Заболели – 502 436
Умерли – 6 532
Выздоровели – 261 150
Коронавирус в мире
Заболели – 7 415 963
Умерли – 448 880
Выздоровели – 3 710 060
Статистика коронавируса в России и мире на 12 июня 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
201 183
3 141
113 533
Россия
502 436
6 532
261 150
США
2 002 785
115 819
630 059
Весь мир
7 415 963
417 880
3 690 833
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