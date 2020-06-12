Новая вспышка коронавируса в России может случиться в случае завоза инфекции извне, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале Дни.ру.

Новая вспышка коронавируса в России может случиться в случае завоза инфекции извне, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале "Дни.ру".Коронавирус в России за истекшие сутки выявили у 8 779 человек. Число заболевших превысило 502 тысячи человек. За время эпидемии умерли 6 532 человека, свыше 261 тысячи выздоровели.Коронавирус в Россиию может быть завезен извне – тогда не исключена вторая вспышка заболевания, сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-1". Если ситуация ухудшится, не исключено повторное введение ограничительных мер, отметил глава ведомства.Жителям регионов стоит пока отказаться от поездок в Москву, считает мэр столицы Сергей Собянин. Сейчас вирус активнее распространяется в субъектах Федерации, отметил градоначальник.В Подмосковье с 12 июня открываются летние веранды в кафе и ресторанах, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Торговые центры пока останутся закрытыми.По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 7,415 миллиона человек. Скончались свыше 417 тысяч пациентов.В США коронавирусом заразились более двух миллионов человек. Но массовые протесты не повлияли на эпидемиологическую обстановку, заявил вице-президент Майк Пенс.Коронавирус в МосквеЗаболели – 201 183Умерли – 3 141Выздоровели – 113 533Коронавирус в РоссииЗаболели – 502 436Умерли – 6 532Выздоровели – 261 150Коронавирус в миреЗаболели – 7 415 963Умерли – 448 880Выздоровели – 3 710 060Статистика коронавируса в России и мире на 12 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква201 1833 141113 533Россия502 4366 532261 150США2 002 785115 819630 059Весь мир7 415 963417 8803 690 833Коронавирус сегодня | | || | | | |