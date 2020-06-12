Матчам Серии А и Кубка Италии будет предшествовать минута молчания. Участники встреч почтят память жертв пандемии COVID-19.

Матчам Серии А и Кубка Италии будет предшествовать минута молчания. Участники встреч почтят память жертв пандемии COVID-19.В пятницу пройдет полуфинальная встреча Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом". 20 июня возобновятся встречи Серии А и Серии В. Игры пройдут при пустых трибунах.Встречам будет предшествовать минута молчания по жертвам коронавирусной инфекции. В Италии от вируса COVID-19 скончались более 34 тысяч человек.