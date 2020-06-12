В переговорах Милана и шведского нападающего Златана Ибрагимовича по поводу нового контракта возникли затруднения. Клуб хочет отложить обсуждение договора до конца сезона.

В переговорах "Милана" и шведского нападающего Златана Ибрагимовича по поводу нового контракта возникли затруднения. Клуб хочет отложить обсуждение договора до конца сезона.Руководство "Милана" намерено вернуться к переговорам после завершения чемпионата Италии. Златан же настаивает на скором продлении договора на более выгодных для себя условиях, — сообщает РИА Новости. 38-летний футболист хочет получить 4 миллиона евро за подписание нового контракта.Златан Ибрагимович перешел в "Милан" из "Лос-Анджелес Гэлакси" в декабре прошлого года. В текущем сезоне шведский легионер сыграл за миланцев 10 встреч, в которых забил 4 мяча.