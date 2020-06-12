Пока нет универсального препарата для лечения коронавируса, поэтому врач подбирает индивидуальную терапию для каждого пациента, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале Россия 24.

Пока нет универсального препарата для лечения коронавируса, поэтому врач подбирает индивидуальную терапию для каждого пациента, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Это могут быть лекарства, влияющие на репродукцию вируса, предназначенные для снятия осложнений, добавил медик. Причем нельзя сказать, что какое-то лекарство работает хуже или лучше.Но в любом случае назначение делает врач и делает его индивидуально. Нельзя советовать какое-то лекарство как панацею, подчеркнул Мурашко.