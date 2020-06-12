Проездные билеты на общественный транспорт, которыми москвичи не пользовались в период самоизоляции, можно будет продлить с сегодняшнего дня, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Проездные билеты на общественный транспорт, которыми москвичи не пользовались в период самоизоляции, можно будет продлить с сегодняшнего дня, сообщает пресс-служба столичного Дептранса. Такой же возможностью смогут воспользоваться и те, кто редко пользовался транспортом во время ограничительных мер – с 30 марта по 8 июня.Главное условие – не более 8 поездок с 30 марта по 11 мая или не более 22 поездок с 30 марта по 9 июня. Продлению подлежат проездные на 60 поездок, на 30, 90 и 365 дней, а также билеты "ТАТ" (трамвай, автобус, троллейбус).Начинают действовать социальные карты. Школьники, студенты, ординаторы и аспиранты также смогут перезаписать все не потраченные во время самоизоляции билеты на социальные карты.За продлением проездных можно обращаться в кассы метро и киоски "Мосгортранса" в любой срок. Продление проездного произойдет с даты обращения пассажира.