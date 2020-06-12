В России могут одновременно появиться сразу несколько вакцин от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко 12 июня в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале Россия 24.

В России могут одновременно появиться сразу несколько вакцин от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко 12 июня в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".По словам Мурашко, когда на рынке появляется несколько вакцин сразу, это очень хорошо, поскольку разные типы вакцин могут использоваться у разных групп населения. "У каждой будет свой период защиты", — отметил он.Однако в течение какого времени после вакцинации будет сохраняться специфический иммунитет, сказать пока нельзя — это будет понятно в процессе наблюдения за людьми, получившими ту или иную вакцину, сказал Мурашко.В настоящее время Минздрав решает, в каком формате может вестись такое наблюдение, с учетом всех возможных факторов. Вакцины обязательно должны пройти этап наблюдений, в том числе после прохождения регистрации. При этом, напомнил глава ведомства, любая вакцина является лекарственным препаратом.Мурашко заявил также, что универсального препарата для лечения коронавируса пока нет, поэтому врач подбирает индивидуальную терапию для каждого пациента.