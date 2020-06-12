Украина стала шестой страной — партнером альянса, получившей этот статус наряду со Грузией, Иорданией, Австралией, Финляндией и Швецией.

НАТО предоставила Украине статус партнера с расширенными возможностями, говорится в заявлении официального представителя Североатлантического альянса Оаны Лунгеску. В документе, распространенном в Брюсселе, подчеркивается, что это решение " признает значительный вклад Украины в миссии НАТО", однако новый статус "не означает никаких решений" по вопросу членства страны в НАТО.Лунгеску отметила, что статус предоставляет Украине более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией. Страны альянса продолжают поддерживать усилия Украины по проведению реформ, в том числе в вопросах обороны и безопасности, а также в борьбе с коррупцией, заключается в заявлении.Украина стала шестой страной — партнером альянса, получившей этот статус наряду со Грузией, Иорданией, Австралией, Финляндией и Швецией.Ранее сообщалось, что Украина планирует построить в Донбассе базы по натовскому стандарту.