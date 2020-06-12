Доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев рассказал о признаках второй волны коронавируса в России. Он отметил, что болезнь будет иметь такой же сезонный характер, как и грипп.

Доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев рассказал о признаках второй волны коронавируса в России. Он отметил, что болезнь будет иметь такой же сезонный характер, как и грипп.На протяжении практически всей своей истории человечество живет в сопровождении сезонных заболеваний. Грипп – одно из них. Об этой неприятной и крайне заразной болячке люди практически полностью забывают в летние месяцы, однако сильно страдают от нее ранней весной и поздней осенью.Коронавирус в России сильно сократил скорость своего распространения с приближением июля. Это хороший показатель. Однако он же указывает на то, что уже к осени в нашей стране может возникнуть вторая волна эпидемии.Заразность COVID-19 в будущем несколько снизится, уверен Виктор Зуев. Тем не менее, болезнь начнет приходить к россиянам два раза в год. "Вторая волна начнется где-то с октября месяца", – спрогнозировал он возвращение коронавируса в Россию.Доктор отметил, что отличительными особенностями COVID-19 оказались высокая заразность и низкая патогенность. При уменьшении потенциала передачи болезни от человека к человеку коронавирус, возможно, сможет до минимума сократить свое влияние на жизнь человечества.Напомним, коронавирус в России демонстрирует тенденцию к снижению скорости распространения. Во многих регионах страны это стало сигналом к отмене карантина. Тем не менее, предупреждают эксперты, некоторые меры предосторожности придется соблюдать еще долго. Примером может послужить масочный и перчаточный режим, которые сохраняются в том числе и в Москве.10 Июн 2020 в 12:07 PDT