Рядом с селом Тигиль на Камчатке молодой медведь убил рыбака и закопал его тело. Ликвидация медведя и поиск жертвы хищника попал на видео, снятое одним из участников операции.

Рядом с селом Тигиль на Камчатке молодой медведь убил рыбака и закопал его тело. Ликвидация медведя и поиск жертвы хищника попал на видео, снятое одним из участников операции.Медведь, по словам охотников, оказался молодым, около 2 лет. Закопанное тело рыбака было найдено возле реки. Хищника, охраняющего свою добычу, застрелили неподалеку.Одежда убитого человека оказалась мокрой. Специалисты предположили, что рыбак пытался скрыться в реке, но медведь легко его догнал."Не надо было бежать, никогда не надо бежать, палку взял, орешь, и всё", — прокомментировал охотовед, объясняя, что в случае бегства у зверя срабатывает инстинкт преследования.