Несколько домов в центре Москвы остались без света, передает канал Россия 24. В Единой диспетчерской службе отметили, что причиной инцидента в Центральном административном округе стала авария на электросетях, неполадка устраняется.

Несколько домов в центре Москвы остались без света, передает канал "Россия 24". В Единой диспетчерской службе отметили, что причиной инцидента в Центральном административном округе стала авария на электросетях, неполадка устраняется.Срок окончания работ в ЕДС назвать затруднились.Света нет в районе улицы Малая Никитская, 8/1 и Тверского бульвара. Светофоры тоже не работают.