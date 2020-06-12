Опубликована интерактивная карта выхода российский регионов из режима самоизоляции в связи с COVID-19. Она размещена на сайте стопкоронавирус.рф. Отмечается, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась, и многие регионы приступили к поэтапному снятию ограничительных мер.

Опубликована интерактивная карта выхода российский регионов из режима самоизоляции в связи с COVID-19. Она размещена на сайте стопкоронавирус.рф​​​. Отмечается, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась, и многие регионы приступили к поэтапному снятию ограничительных мер.Большинство регионов сейчас находятся на первом этапе — там возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг. 11 регионов перешли ко второму этапу. В том числе Чечня, Краснодарский край, Москва, Тюменская, Мурманская и Омская области, Карелия и Калмыкия. Здесь начинают открывать магазины площадью до 800 кв. м и ряд образовательных организаций. Сахалин в конце мая перешел к третьему этапу снятия ограничений. На острове открываются кафе и рестораны, торговые центры, библиотеки и музеи.С помощью интерактивной карты можно ознакомиться с ситуацией в каждом субъекте России и узнать, на каком этапе находится конкретный регион, а также ознакомиться со списком действующих ограничений. При оценке готовности к выходу из ограничительных мероприятий учитывались коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и охват тестированием.