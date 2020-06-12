Суть своей работы разъяснил, отвечая на вопросы юнармейцев в рамках акции Виртуальное путешествие Я люблю Россию!, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, его работа - объяснять, в первую очередь представителям СМИ, что и почему делает президент, и отвечать на вопросы, которые могут при этом возникать.

Суть своей работы разъяснил, отвечая на вопросы юнармейцев в рамках акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, его работа — объяснять, в первую очередь представителям СМИ, что и почему делает президент, и отвечать на вопросы, которые могут при этом возникать.Вопросы часто бывают неожиданными, отметил он, и нужно вместе с президентом быть в курсе всего происходящего, так как "иначе ты не сможешь это разъяснять". При этом, если сформулируешь что-то неправильно, это обязательно может быть использовано кем-то из недоброжелателей против тебя, а главное — против президента.Допускать такого, конечно же, нельзя поэтому работа пресс-секретаря — чуть-чуть как у сапера, отметил Песков: "ошибаешься один раз".В детстве, рассказал юнармейцам Песков, он "ничего примечательного не делал" — хулиганил, зимой играл в хоккей во дворе, а летом лазил обдирать соседские яблони. Родители, однако, постарались привить ему любовь к занятиям спортом: юный Песков занимался баскетболом и настольным теннисом, да и сейчас тоже старается не терять форму."По мере того, как работа позволяет, раза три-четыре в неделю спортом занимаюсь", — цитирует Пескова РИА Новости.Настоящими героями он считает медиков и военных — хотя с врачами, отметил он, "мы никогда слово "герой" не ассоциировали". Пандемия коронавируса COVID-19, однако, показала всем, что такое героизм. Примером героизма военных Песков считает выполнение нашими военнослужащими своего долга в Сирии, передает ТАСС.Работавший еще в системе МИД СССР Песков назвал три главных качества для любого дипломата: это абсолютная, безусловная любовь к Родине, образованность и чувство юмора. Сам он жалеет, что в свое время не читал столько, сколько от него требовали его родители. У взрослого человека такой возможности уже нет — жизнь его "закручивает в водоворот".Пресс-секретарь главы государства рассказал также, что постоянно работал в период самоизоляции после перенесенной коронавирусной инфекции и выхода из больницы: с работы ему привозят документы, он "сидит на телефоне". Среди плюсов дистанционной работы он отметил возможность быстрых онлайн-конференций. По словам Пескова, это очень удобно, и какие-то элементы работы в таком режиме нужно использовать и дальше.