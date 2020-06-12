На Митинском кладбище похоронили писателя и юмориста Анатолия Трушкина, который умер во вторник, 9 июня, в возрасте 78 лет. По словам друга семьи Луки Сафронова, на похоронах присутствовали жена писателя Наталья, близкие родственники и друзья.

На Митинском кладбище похоронили писателя и юмориста Анатолия Трушкина, который умер во вторник, 9 июня, в возрасте 78 лет. По словам друга семьи Луки Сафронова, на похоронах присутствовали жена писателя Наталья, близкие родственники и друзья.Ранее в храме Всемилостивого Спаса в Митино прошла служба по усопшему, на которой присутствовали 30 человек. Гроб украсили цветами и венками от коллег и друзей Трушкина, в том числе от юмориста Владимира Винокура, передает ТАСС.После службы возможность проститься с Трушкиным открыли для всех желающих. Перед храмом организовали коридор, люди входили по одному, чтобы возложить цветы.Все необходимые меры безопасности были соблюдены. С писателем попрощались около 50 человек, в том числе художник Никас Сафронов, музыкант Юрий Лоза, поэт-песенник Симон Осиашвили.9 мая Анатолий Трушкин попал в больницу, у него обнаружили коронавирус COVID-19. Он говорил, что после госпитализации почувствовал себя лучше, но затем его состояние ухудшилось. Писателя подключили к аппарату ИВЛ, у него был очень большой объем поражения легких.Анатолий Трушкин — уроженец Челябинска, выпускник Московского авиационно-технологического института. В 1974 году он окончил Литературный институт и с 1981 года сосредоточился на литературной деятельности. В начале 1980-х годов он писал сценарии для сатирического киножурнала "Фитиль", затем начал сам выступать с эстрады со своими произведениями.Юмористические произведения Трушкина читали со сцены Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур. В 1992 и 2010 годах он был дважды удостоен премии "Золотой теленок" "Литературной газеты" ("Клуба 12 стульев"), а в 2001 году стал лауреатом премии "Золотой Остап".