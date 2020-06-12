В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения Князь Владимир.

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир". Церемония подъема флага прошла в День России под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.Как сообщили в пятницу ТАСС в Минобороны, ракетоносец относится к проекту 955А ("Борей-А"). Подводный крейсер будет нести службу на Северном флоте в составе 31-й дивизии подводных лодок.Экипаж "Князя Владимира" прошел углубленное изучение систем и вооружения подлодки, в том числе запустил ракету "Булава" из Белого моря на Камчатку. Крейсер несет на борту 16 баллистических ракет."Князь Владимир" строился на "Севмаше" с лета 2012 года. Акт приема-передачи корабля был подписан 28 мая 2020 года.