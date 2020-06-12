Звезда сериала Полицейский с Рублевки Роман Попов сорвался на съемках. Сбросивший 40 килограммов актер не смог устоять перед соблазном.

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов сорвался на съемках. Сбросивший 40 килограммов актер не смог устоять перед соблазном.На днях популярный актер стал гостем нового выпуска шоу "Кондитеры" на телеканале Пятница. В эфире передачи Роман Попов должен был вместе с ведущим Ренатом Агзамовым попробовать блюда участников и выбрать лучшее."Вот я снова вернулся в мир сладкого", – посетовал артист. Отметим, что ранее ему удалось сбросить 40 лишних килограммов. Роман Попов с иронией отметил, что теперь ему не нужно делить с коллегой Евгением Куликом полных персонажей в сериалах и фильмах.Напомним, прославился благодаря роли следователя Мухича в . Также он является членом юмористического дуэта "20:14. Город Сочи". Вместе со своим партнером Оганесом Григоряном он выступает на различных телешоу. Кроме того, их часто приглашают на светские мероприятия.19 Авг 2019 в 12:32 PDTШоу "Кондитер" выходит на телеканале Пятница с 2017 года. В передаче участвуют повара-любители со всех уголков страны. Новый сезон выпуска объединил на кухне взрослых и детей. Наставником кулинаров выступает ведущий Роман Агзаматов. Он помогает им освоить тонкости профессии.