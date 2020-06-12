Новые санитарно-эпидемиологические требования к магазинам и рынкам, реализующим пищевую продукцию, подготовил Роспотребнадзор. Проект соответствующего постановления Главного государственного санитарного врача РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новые санитарно-эпидемиологические требования к магазинам и рынкам, реализующим пищевую продукцию, подготовил Роспотребнадзор. Проект соответствующего постановления Главного государственного санитарного врача РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Санитарные правила разработаны для профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений), связанных с реализацией пищевой продукции в магазинах и на рынках. В торговых объектах за их соблюдением должен быть организован производственный контроль.В частности, предлагается запретить размещать специализированные рыбные магазины в помещениях, встроенных или встроенно-пристроенных к жилым зданиям и зданиям общественного и административного назначения.Здания торговых объектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и водоотведения должно быть организовано нецентрализованное, в том числе автономное водоснабжение и водоотведение.Все помещения в торговых объектах должны располагаться с учетом поточности: отсутствия встречных и перекрестных потоков пищевой и непищевой продукции, сырых и готовых к употреблению пищевых продуктов, персонала и посетителей.При этом помещения, в которых пищевую продукцию подготавливают к продаже, не должны быть проходными. Не допускается и хранение пищевой продукции в проходах и коридорах.В торговых объектах, использующих для самообслуживания покупателей контейнеры, тележки и корзины, должны быть созданы условия для обработки и хранения данных контейнеров, тележек и корзин отдельно от другого торгового оборудования и инвентаря.В торговых объектах запрещается взвешивание продавцом на весах пищевых продуктов без упаковки и отпуск покупателям санитарного брака — пищевых продуктов, упавших на пол или загрязненных иным путем. При отпуске жидких пищевых продуктов не допускается выливать их из посуды покупателя обратно в общую тару. Запрещены также продажа яиц в отделах, реализующих готовые к употреблению и не упакованные производителем пищевые продукты, не допускается и упаковывание пищевых продуктов под вакуумом. Лед, используемый для охлаждения пищевой продукции, должен быть изготовлен из питьевой воды.Для работников торговых объектов должны быть предусмотрены туалеты и раковины для мытья рук с подводом горячей и холодной воды со смесителем. Туалеты для посетителей, в случае их проектировании, должны располагаться отдельно от туалетов для работников торговых объектов. Нестационарные торговые объекты должны размещаться в местах, имеющих туалет в пешеходной доступности от рабочего места.Работники торговых объектов, имеющие контакт с пищевой продукцией, при появлении признаков простудного заболевания, кишечной дисфункции, нагноений, порезов или ожогов должны будут сообщать об этом администрации организации и обращаться к медикам для лечения. Также им предписывается сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в своих семьях.Предлагаемые санитарные правила также запрещают нестационарным торговым объектам при организации мелкорозничной торговли продажу бахчевых культур частями и с надрезами. Реализация сырого молока на сельскохозяйственных рынках допускается при наличии предупреждающей надписи о необходимости его кипячения.Срок действия новых санитарно-эпидемиологических правил предлагается установить до 1 января 2031 года.