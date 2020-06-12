Москвич, совершающий вечерний променад, снял на видео лося, бредущего по улице в парке Сокольники. Животное спокойно реагировало на человека и на проезжающий мимо транспорт.

Москвич, совершающий вечерний променад по парку "Сокольники" снял на видео лося, бредущего по Поперечному просеку.Животное спокойно реагировало на человека и на проезжающий мимо транспорт. Лось аккуратно пересек улицу по пешеходному переходу, миновал калитку парка и, неторопливо пройдясь по прогулочной дорожке, исчез в зарослях.