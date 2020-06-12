Президент Владимир Путин уверен, что подавляющее число граждан России одобряют предложенные поправки в Конституцию страны. Память и почитание предков-защитников Отечества, сказал президент, святы для всего многонационального народа России. Об этом глава государства заявил на церемонии подъема флага на Поклонной горе.

Президент Владимир Путин уверен, что подавляющее число граждан России одобряют предложенные поправки в Конституцию страны. Память и почитание предков-защитников Отечества, сказал президент, святы для всего многонационального народа России​​​. Об этом глава государства заявил на церемонии подъема флага на Поклонной горе.Исторический код россиян составляют уважение к родителям, семье, труженикам и защитникам, культуре и традициям. Путин отметил, что именно эти принципы формируют характер и судьбу нашего народа.Закономерно, что часто поступали предложения закрепить "стержневые принципы" в Основном законе России.Позже глава государства наградил Героев Труда. Трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.