Председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, которая выводила деньги за границу.

Председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, которая выводила деньги за границу.Он уточнил, что речь идет о ряде действующих и бывших топ-менеджеров и работников банка. Департамент финансовых расследований КТК возбудил по этому поводу два уголовных дела: по статье о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере и статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере белорусского УК. Департамент работал в данном направлении с 2016 года, пишет РИА Новости.Между тем выдвигающийся на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, который возглавлял Белгазпромбанк на протяжении 20 лет, комментируя прошедшие в головном офисе банка обыски, заявил, что действия властей в отношении банка "носят заказной политический характер".Он также сказал, что все его доходы получены легальным путем и с них уплачены налоги. Что же касается денег, найденных у его друзей, Бабарико сообщил, что и это его деньги, которые он предпочитал хранить в разных местах. "Потому что я банкир и не привык хранить все в одной корзине", — сказал Бабарико.Со своей стороны, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов пригласить Интерпол и иностранных специалистов для оценки результатов расследования уголовного дела, связанного с Белгазпромбанком. Белорусский лидер сообщил также, что задержанные в рамках связанных с Белгазпромбанком уголовных дел "за два часа принесли 14 тысяч долларов, потом еще 600 тысяч долларов или 800 тысяч долларов". Он также назвал Бабарико и работавших под его руководством в банке заместителей "одной шайкой-лейкой".Между тем российский Газпромбанк и ПАО "Газпром" уже заявили, что акционеры Белгазпромбанка будут добиваться защиты своих прав всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для финансовой стабильности банка.Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8 процента акций банка, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097 процента акций.