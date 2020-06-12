Участница реалити-шоу Дом-2 Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз. Знаменитость откровенно рассказала о своем самочувствии после родов.

Участница реалити-шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз. Знаменитость откровенно рассказала о своем самочувствии после родов.Звезда популярного телепроекта поведала, что уже на следующий день после рождения дочери смогла спокойно передвигаться. Сейчас Рапунцель восстанавливается и набирается сил. Участница "Дома-2" выполняет физические упражнения, чтобы привести себя в форму.В своем инстаграм-аккаунте Ольга призналась, что с мужем Дмитрием не спала всю ночь. Родители не могут налюбоваться наследницей. "Какая же она лапочка. Малышка так вкусно пахнет", – поделилась с подписчиками участницаНапомним, о предстоящем пополнении в семье Рапунцель и Дмитриенко стало известно в ноябре прошлого года. Сначала звезда хотела скрыть от телезрителей и других участников стройки интересное положение, однако вскоре окружающим удалось разгадать ее тайну.10 Июн 2020 в 11:59 PDTОтметим, в последние дни перед родами Ольга . Вместе со звездой в роддом отправились и телевизионщики. Накануне важного события Рапунцель успокаивала себя тем, что у нее уже есть опыт – девушка воспитывает дочь Василису.