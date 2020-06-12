День России в этом году отмечают без массовых гуляний, но от этого не менее искренне: с онлайн-трансляцией из главных театров страны, с фестивалем флагов — от Владивостока до Калининграда - и с национальным марафоном доноров.

День России в этом году отмечают без массовых гуляний, но от этого не менее искренне: с онлайн-трансляцией из главных театров страны, с фестивалем флагов — от Владивостока до Калининграда — и с национальным марафоном доноров. На площадях разных городов появились онлайн-открытки с признанием в любви к России и с благодарностью к героям нашего времени — медикам.Гимн России сегодня звучит даже в самых отдаленных уголках России. На Таймыре текст даже пришлось переводить на языки малых народов.12 июня — особенный день для российских моряков. Приказ поднять флаг над ракетным крейсером "Варяг" отдает лично командующий Тихоокеанским флотом.Праздник и на Черноморском побережье — в Севастополе. Как будет развиваться город-герой, во многом зависит от того, кто победит на предстоящих выборах губернатора. Единороссы на конференции регионального отделения партии, которая проходит сегодня, в праздничный день, определились: они выдвинут кандидатуру временно исполняющего обязанности главы города Михаила Развожаева.Города сегодня — в праздничном убранстве. Древние стены Московского Кремля окрасились в цвета триколора впервые в истории. Подсветка и на здании правительства.О значении сегодняшнего дня напоминают мосты в Новосибирске и Красноярске. По всей стране — масштабный флешмоб "Окна России". Одной из первых к нему присоединилась Российская государственная библиотека. Поддержать решили и студенты, например, в Томске и Челябинске.В Кемерово День России отмечают по-соседски, во дворах.У Курсантов МЧС в Екатеринбурге — двойной праздник: сегодня они принимают присягу.Для многих День России — повод отправиться на природу. На острове Итуруп триколор растянули прямо на одном из действующих вулканов.По всей стране проходят уличные фестивали граффити. С одной из стен на любимый Дальний Восток теперь взирает знаменитый исследователь, географ, путешественник Владимир Арсеньев.В Краснодаре отблагодарили курьеров, у которых в последние несколько месяцев было очень много работы.А в Тюмени решили отдать дань памяти своему земляку, выдающемуся архитектору Николаю Никитину. Останкинская башня, главное здание МГУ, Родина-мать в Волгограде — это все его проекты.Гигантская надпись появилась и на Саяно-Шушенской ГЭС. Трудились полтора десятка художников. 570 метров в длину и 52 метра в высоту — сложно не заметить.Во многих регионах сегодня решили удивить праздничными пирогами и тортами. Особенно активны были жители Читы. Их соседи-иркутяне в долгу не остались. Вот праздничный омуль, начиненный семгой. Но главное лакомство — мороженое на десерт.Россиян поздравляют и лидеры политических партий."Что бы ни было, коронавирус, кризисы или санкции, мы все равно победим всех и будем лучше всех, потому что мы — великое независимое и сильное государство", — заявил председатель "Справедливой России" Сергей Миронов.Праздник и на МКС, где сегодня объявлен выходной.А москвичей поздравила пилотажная группа "Первый полет". Это единственная в России профессиональная пилотажная группа на поршневых самолетах, летчики которой синхронно выполняют сложнейшие элементы - на пределе возможностей.