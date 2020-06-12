Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Инстаграм совместную фотографию с парнем Ольги Бузовой Давидом Манукяном. До этого в Сеть попало видео, на котором сами певицы обнимаются и целуются.

Любовь Успенская опубликовала на своей странице в "Инстаграм" совместную фотографию с парнем Ольги Бузовой Давидом Манукяном. До этого в Сеть попало видео, на котором сами певицы обнимаются и целуются."Еще одна рыбка попала в мои сети 🥰", – написала Любовь Успенская под фотографией, на которой ласково положила голову на плечо блогеру Давиду Манукяну. Словно этого ей показалось мало, певица добавил, что "просто влюбилась" в такого замечательного парня.После этого Любовь Успенская пообещала, что ее поклонников ждет некий сюрприз. Владимир Винокур только усугубил ситуацию, когда в шутку предположил, что таким образом певица анонсировала некие изменения в личной жизни. Сам Давид Манукян пообещал, что скоро "выйдет бомба".11 Июн 2020 в 11:41 PDTПримечательно, что до этого Любовь Успенскую успели заметить рядом с парнем Давида Манукяна Ольгой Бузовой. В Сети появилось видео нежного поцелуя двух певиц. "Ты такая крутая телка", – не смогла сдержать чувств к своей спутнице королева шансона.Тем не менее, Давид Манукян оказался не первым молодым красавцем, . В прошлый раз роль ее молодого спутника исполнил участник седьмого сезона проекта Первого канала "Голос" Леван Кбилашвили.Причем позы на снимке и у певицы, и у молодого человека оказались таковы, что подписчики усомнились в том, что объединяют их исключительно товарищеские чувства. Впрочем, дальше намеков Любовь Успенская решила не идти, оставив подписчиков в неведении.